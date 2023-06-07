Сдавшего кровь 143 раза жителя Башкирии признали лучшим донором России

фото: Telegram // Рахматуллин

Жителя башкирского города Кумертау Николая Мацука, сдавшего кровь 143 раза, признали лучшим донором России в 2023 году. Об этом 7 июня сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Чиновник рассказал, что Мацука удостоили почетной грамоты всероссийского конкурса в номинации «Максимальное количество донаций крови». В первый раз мужчина стал донором 44 года назад - в 1979-м, когда служил в армии. Затем сдавал кровь с бригадой на заводе и самостоятельно в станции переливания крови.

– Останавливаться на этом Николай Дмитриевич не собирается! Он надеется, что на его примере близкие продолжат донорскую династию, – рассказал Рахматуллин.

Он добавил, что звание Почетного донора России в Башкирии имеют более 11 тыс. жителей. Чтобы получить его, необходимо сдать кровь 40 раз или совершить 60 любых донаций.