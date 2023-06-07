В Уфе суд приступил к рассмотрению уголовного дела о пиксельных елках

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В Уфе перед Кировским районным судом предстанет бывший директор Хозяйственного управления Башкирии по делу о пиксельных елках. Об этом рассказало издание «КоммерсантЪ-Уфа».

Согласно версии следствия, в ноябре 2019 года чиновник без применения конкурентных процедур заключил госконтракт на сумму более 115 миллионов рублей с компанией «Клирлайт Рус» по изготовлению сборных световых декоративных конструкций как с единственным поставщиком. При этом, если бы требования законодательства были соблюдены, исполнить данный контракт можно было бы по цене на 39 миллионов ниже.

Действия обвиняемого, как заявила ранее прокуратура, привели к необоснованному ограничению конкуренции неопределенного круга хозяйствующих субъектов и причинению значительного материального ущерба бюджету республики. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

В ходе судебного процесса представитель государственного обвинения сообщил, что указание закупить елки подсудимый получил от неких сотрудников администрации главы Башкирии. Сам экс-глава Хозуправления республики вину не признал. Дать показания он намерен в ходе дальнейших судебных разбирательств. Ближайшее заседание состоится почти через три недели – 27 июня.