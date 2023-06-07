Мэрия Уфы выделила квартал в Инорсе под строительство высоток

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы выделила квартал в микрорайоне Инорс под строительство высоток. Это следует из постановления, подписанного главой администрации столицы Башкирии Ратмиром Мавлиевым.

Речь идет о территории площадью 25,6 гектара, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей. Здесь планируется возвести до 200 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут 20 многоквартирных домов, 30 частных домов и нежилых строений, а также 82 нежилых объекта. Восемь многоквартирных домов будет сохранено.

На месте старых строений появятся высотки до 25 этажей. Они займут не более 80% территории. Предполагается строительство объектов благоустройства, соцобслуживания, инженерного обеспечения и парковок. Предельный срок реализации проекта составляет 12 лет – с того момента, как будет заключен договор о комплексном развитии территории.