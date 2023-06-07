В Уфе сошли с рельсов 2 вагона с лесоматериалами

Фото: psut.sledcom.ru

Сегодня утром, 7 июня, в Уфе сошли с рельсов два вагона с лесоматериалами. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, грузовые вагоны сошли с рельсов на железнодорожной станции Дема в ходе выполнения маневра. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. На месте происшествия в настоящее время приводятся восстановительные работы.

Следователи организовали проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». На месте работает специалист СК.

– Проводится осмотр места происшествия и ряд первоначальных проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия, – сообщают сотрудники Следственного комитета.