В Башкирии пьяный мужчина в попытках спасти собутыльника утонул вместе с ним в реке

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 6 июня, в Кугарчинском районе Башкирии в реке Ик утонули двое мужчин 54 и 63 лет. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным данным, четверо мужчин отдыхали на берегу реки на необорудованном пляже. Двое из них решили искупаться, в какой-то момент один начал тонуть, другой попытался его спасти, но, к сожалению, оба товарища утонули. Погибших извлекли из водоема местные жители.

Сотрудники Госкомитета предостерегли граждан от купания в запрещенных местах. Также специалисты настоятельно рекомендуют не купаться, будучи пьяными, а также в одиночку.

– Не уплывайте далеко от берега, не пытайтесь переплыть реку или водоем. Выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи! Берегите себя и своих близких! – заявили спасатели.