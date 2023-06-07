В Башкирии требуют ужесточить приговор попавшимся на взятке экс-сотрудникам ГИБДД

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии прокуратура требует ужесточить приговор попавшимся на взятке бывшим сотрудникам ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в феврале прошлого года бывшие инспекторы дорожной полиции во время патрулирования улиц остановили Kia Cerato, водитель которого был пьян. Чтобы избежать наказания, он дал инспекторам 30 тысяч рублей.

В отношении экс-правоохранителей было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», они признали свою вину. Белокатайский межрайонный суд назначил каждому штраф в размере 1,2 миллиона рублей, лишил права занимать должности на госслужбе на срок от 5 до 5,5 лет и лишил специальных званий.

– Прокуратура обжалует приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания, – заявило ведомство.