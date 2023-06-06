На День города в Уфе 12 июня в парке «Кашкадан» состоится музыкальный фестиваль

фото: ufacity.info

На День города в Уфе 12 июня в парке «Кашкадан» состоится музыкально-танцевальный опен-эйр фестиваль «Свет воды». Мероприятия объединит современные стили танцев, хип-хоп, электронную, этно- и фолк-музыку. Об этом сообщила мэрия.

Фестиваль начнется в 12:00 с отборочного этапа и тенцевальных батлов на большой цене парка. В нем поучаствуют ведущие хореографические коллективы города. Мастер-классы проведут известные постановщики танцев, среди которых будут чемпионы страны.

– Рэп-площадка соберет любителей хип-хопа на малой сцене. Приглашенные эксперты отберут самых ярких исполнителей, среди которых состоятся батлы. Одним из главных экспертов станет Алтынай Валитов, который после отбора даст свой сольный сет на главной сцене, – рассказали в администрации.

После этого начнется блок электронной музыки, в финале которого лучшие диджеи выступят со своими сетами. Кроме того, на фонтане озера «Кашкадан» запустят мультимедийное шоу. Фестиваль будет идти весь день и завершится в 22:30.

Ранее мэрия Уфы опубликовала полную афишу мероприятий на День города. Отметим, в этом году башкирская столица отметит свое 449-летие и вплотную подберется к своему юбилею, в рамках подготовки к которому в городе активно обновляют общественные пространства. Недавно подробнее о них рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.