После массового отравления сидром в России Минторг Башкирии обратился к продавцам алкоголя

После массовых отравлений сидром в России министерство торговли и услуг Башкирии обратилось к продавцам алкоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

После массового отравления сидром в России министерство торговли и услуг Башкирии обратилось к продавцам алкоголя. Сообщение появилось на сайте ведомства во вторник, 6 июня.

Минторг поставил в известность участников алкогольного рынка о поправках в федеральный закон об обороте спиртного от 3 апреля текущего года. Согласно внесенным в законодательство изменениям, предприятия – в том числе общепита, – продающие пиво, сидры и медовуху обязаны представлять сведения об объеме их закупки и продажи в соответствующую государственную информационную систему. В ведомстве отметили, что требование вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что в нескольких регионах после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр», который произвели в Самарской области, отравились десятки человек. По состоянию на вечер 6 июня от интоксикации этим спиртным погибли 30 россиян. Больше всего летальных случаев произошло в Ульяновской области. Еще более 50 человек находятся в больнице. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли смертельный сидр у нас.