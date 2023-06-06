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НовостиПроисшествия6 июня 2023 15:42

На Башкирию 6 июня обрушился сильный град

Крупные осадки выпали в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com

кадр видео: vk.com

Сегодня днем, 6 июня, в Белорецком районе Башкирии прошел сильный и крупный град. Местные жители засняли осадки на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как увесистый град бьется об землю и со временем его интенсивность только увеличивается. По предварительным данным, частицы льда размером больше перепелиного яйца обрушились на деревню Азикеево.

В то же время другой населенный пункт Белорецкого района – Тирлянский – столкнулся с еще более опасным погодным явлением: там от удара молнии загорелся целый дом.

Напомним, сегодня в Башкирии объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ливня, крупного града и шквалистого ветра до 26 метров в секунду.