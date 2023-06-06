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НовостиОбщество6 июня 2023 14:48

В крупном поселке под Уфой 7 июня на несколько часов отключат электричество

Жителей предупредила администрация района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В среду 7 июня в поселке 8 Марта под Уфой на несколько часов отключат электричество

В среду 7 июня в поселке 8 Марта под Уфой на несколько часов отключат электричество

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, в среду 7 июня, в поселке 8 Марта под Уфой на несколько часов отключат электричество. Предупреждение об этом появилось в телеграм-канале Ленинского района башкирской столицы.

Подача электроэнергии будет прекращена по улицам Аграрной, Лунной, Туманной, Сказочной и Зеркальной в период с 10:00 до 18:00. В этот промежуток времени в населенному пункте будут вестись ремонтные работы, которые предварительно продлятся порядка трех часов.