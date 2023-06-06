В Башкирии будут судить подростка, который 1 апреля сообщил о минировании школы

В башкирском городе Салавате будут судить 15-летнего подростка, который в шутку 1 апреля текущего года позвонил в службу спасения и заявил о минировании школы

В башкирском городе Салавате будут судить 15-летнего подростка, который в шутку 1 апреля текущего года позвонил в службу спасения и заявил о минировании школы. Против молодого человека возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом 6 июня сообщило региональное МВД.

После того как школьник рассказал о минировании школы, к ней съехались все экстренные службы. Полицейские обследовали учреждение и не нашли там никаких опасных предметов. Сотрудники правоохранительного ведомства изъяли аудиозапись с голосом юноши.

– Инспекторами по делам несовершеннолетних предполагаемый злоумышленник был установлен, им оказался подросток 2008 года рождения. Подозреваемым даны признательные показания, – передали в МВД РБ.

Уголовное дело против подростка передано в суд. Ведомство напомнило, что ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет. Кроме того, на звонившего возлагается возмещение затрат, которые несут оперативные службы при проверке ложных сообщений о взрывчатке.