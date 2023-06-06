Арслан Халимбеков покинул пост главного тренера ФК «Уфа»

фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Арслан Халимбеков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа». У него закончился срок действия контракта. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба команды.

Арслан Халимбеков возглавил «Уфу» в октябре прошлого года. Под его руководством клуб провел 22 матча: шесть встреч завершились победой башкирской команды, четыре – ничьей и 12 – поражениями.

Шамиль Газизов, подавший вчера в отставку с должности гендиректора «Уфы», в ходе сегодняшней пресс-конференции уже назвал имя возможного будущего наставника команды. Функционер заявил, что клубу нужен Игорь Колыванов.

– Он может вытащить своей харизмой, своей простотой. Он очень хорошо относится к клубу, он нас вытащит своим умением, простотой, – отметил Газизов.

Колыванов тренировал «Уфу» с мая 2012 по октябрь 2015 года. В свое время именно он вывел команду в Премьер-лигу. После заявления Шамиля Газизова специалист в беседе с РИА сказал, что «сейчас не хотел бы обсуждать тему «Уфы» и не готов об этом говорить». На данный момент он является главным тренером ивановского «Текстильщика».