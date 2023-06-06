Хабиров рассказал о подарке, который ему лично вручил боец СВО с позывным «Туман»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирский боец специальной военной операции с позывным «Туман», который сейчас находится в отпуске, лично подарил шеврон главе республики Радию Хабирову. Об этом последний 6 июня сообщил в своих соцсетях.

– Сегодня мы встретились с Туманом на форуме «Медиайыйын», и он подарил мне этот шеврон. Это – талисман добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова. На нем изображен башкирский воин, – написал руководитель региона.

Он отметил, что у подаренного шеврона – «очень глубокий смысл». В его основе заложены мотивы «Северных амуров», «как пример доблести, отваги и бесстрашия». Хабиров пожелал Туману и другим военнослужащим удачи.