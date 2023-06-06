Расходы бюджета Уфы в 2022 году составили 45,6 млрд рублей

Объем расходов бюджета Уфы в 2022 году составили 45 млрд 614 млн рублей, а доходов – 45 млрд 839 млн

Объем расходов бюджета Уфы в 2022 году составили 45 млрд 614 млн рублей, а доходов – 45 млрд 839 млн. Такие данные на публичных слушаниях по отчету об исполнении городского бюджета 5 июня озвучил вице-мэр Рустем Акбашев.

По словам чиновника, основными источниками пополнению казны башкирской столицы стали налоговые и неналоговые доходы (37%) и межбюджетные трансферты (63%). По сравнению с уровнем 2021 года объем налоговых и неналоговых поступлений вырос на 1,1 млрд и составил 16,8 млрд рублей.

– Наибольший удельный вес (90%) в объеме налоговых и неналоговых поступлений составили налоги: на доходы физических лиц, совокупный доход и имущество, а также доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – отметил зам главы администрации.

Трансферты из бюджета Башкирии в 2022 году сложились в размере 29 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 44% или на 8,8 млрд.

Расходная часть бюджета осталась социально ориентированной. Более 18 млрд рублей было направлено на образование, социальную политику, культуру и спорт.

Публичные слушания по бюджету участвовали более 300 человек. На мероприятии выступили 12 горожан, во время проведения слушаний в их комиссию поступило 93 письменных обращений от жителей.