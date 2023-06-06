Выставка «Я – ЕСТЬ!» открылась в Башкирском театре оперы и балета в Уфе

1 июня в Греческом зале Башкирского государственного театра оперы и балета прошла торжественная церемония открытия арт-проекта «Я – есть!». Фотопортреты особенных детей в необычных образах, а также описания их желаний, мыслей, рассуждений оформились в интересную композицию, благодаря инициативе театра и поддержке банка Уралсиб.

Проект собрал сильную творческую команду. Снимки были сделаны еще два года назад: образы продумали профессиональные фотографы-портретисты Элина Гарипова (Уфа) и Наталья Клих (Санкт-Петербург). Тексты о мечтах и мыслях ребят к каждому снимку написала член Союза журналистов России Илюзя Капкаева. Весь дизайн-проект и айдентику для выставки создала брендинговая компания Paradox Box. А оригинальные конструкционные решения и итоговый монтаж – результат работы агентства событий «АРГО».

«Проект объединил 15 детей от 5 до 15 лет. Каждый – это отдельная история, созданная фотохудожниками. Каждый – со своей судьбой, своей физической особенностью, своей мечтой, а это значит, что он – ЕСТЬ! – говорит куратор проекта, Лариса Сакаева. – Мы получили множество отзывов растроганных родителей, которые 1 июня в театре не смогли сдержать слез. Это было очень чуткое и трогательное общение, эмоции, которые запомнились каждому».

На выставке перед гостями выступили детские творческие коллективы, а также работал сурдопереводчик, чтобы всем участникам были понятны слова, обращенные в их адрес от партнеров и гостей. Специальным гостем открытия выступила председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Среди почетных гостей открытия были заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Анна Таболина, депутат Госсобрания, народная артистка РБ Рушана Бабич. Заслуженный художник Башкортостана Рушания Бадретдинова вручила одной из участниц проекта Амире Зайнуллиной сертификат на занятия в арт-студии RUSHA. Девочка любит рисовать, и теперь сможет практиковаться под руководством профессионалов. Еще до открытия выставки, в феврале банк Уралсиб помог юному Валерию Половаеву стать ближе к профессиональным хоккеистам: мальчик провел символичное вбрасывание шайбы на льду на одной из игр ХК «Салават Юлаев» под аплодисменты болельщиков и игроков. Для Софьи Бондаренко была записана творческая заявка в театральной студии для участия в музыкальном конкурсе «Уфимская волна». Девочка уже прошла в первый тур конкурса в детской номинации «Дебют».

Каждый ребенок-участник на открытии выставки получил памятные наборы сувениров проекта, приглашение в театр на спектакль, а также сами фотопортреты на холсте. Кроме того, дети охотно отвечали на вопросы журналистов, давали комментарии. Детско-юношеский телеканал «Тамыр» в рамках проекта «Преград.net» планирует снять цикл из нескольких передач об этих ребятах.

«Большое спасибо замечательной, доброй команде за эту выставку! Вы смогли превратить особенности здоровья наших детей в их достоинство и силу! Спасибо за чуткость, доброту, отдельное спасибо за понимание представителей театра на протяжении всего проекта: и во время съемок, и после. Для нас и наших детей это был уникальный опыт и удивительные эмоции, - Екатерина Сергеевна, мама Алексея Падалко.

Выставку также посетила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина, выразила слова благодарности всем тем, кто реализовал проект в поддержку детей. «Обращаюсь ко всем взрослым – берегите детей, заботьтесь о них, помогайте им воплощать мечты! Дети – это, то, что продолжает нас с вами, мы – их надежная опора в современном мире».

Композиция будет доступна не только зрителям в театре. Выставка будет перемещаться в новые локации города, в том числе, в конце сезона откроется в одном из офисов банка Уралсиб в Уфе. Презентацию проекта на своем сайте также разместит компания Paradox Box.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). https://www.uralsib.ru