В Уфе продолжают сносить фермерский рынок напротив Дворца спорта по улице Зорге

фото: maps.ufanet.ru

В Уфе продолжается снос фермерского рынка, который находится по улице Зорге напротив Дворца спорта. Судя по кадрам с камеры «Уфанета», на месте работает строительная техника – рабочие пока сняли навес с последнего оставшегося торгового павильона, его каркас еще цел. Рядом с ним продолжают стоять палатки.

Как пояснили «КП-Уфа» в мэрии города, территорию, где раньше стояли павильоны, будет занимать расширенный сквер имени Михалева, на котором недавно начались работы по благоустройству.

Ранее представители Октябрьского района Уфы заявили, что старые ярмарочные павильоны перед Дворцом спорта требуется снести из-за того, что они износились и нарушают нормы пожарной безопасности. Первая из двух конструкций была демонтирована в конце мая. В то же время администрация заверяла, что для любителей фермерской продукции «ничего не изменится»: по субботам и воскресеньям ее можно будет купить на площади перед Дворцом спорта и в торговых рядах аллеи по улице Рыльского

Напомним, ранее новости о демонтаже торговых павильонов взволновали жителей Уфы.