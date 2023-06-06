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НовостиПроисшествия6 июня 2023 11:32

В Башкирии 4-летнего ребенка насмерть придавило раковиной

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Мелеузе 4-летнюю девочку насмерть придавило раковиной

В башкирском городе Мелеузе 4-летнюю девочку насмерть придавило раковиной

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Мелеузе 4-летнюю девочку насмерть придавило раковиной. О гибели ребенка «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

– 4 июня родители привезли ребёнка без дыхания и сердцебиения. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но без результата, – передали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Как рассказал телеграм-канал Mash Batash, погибшая вместе со старшими братом и сестрой гостила в доме бабушки и дедушки. Пока другие дети играли на улице, а взрослые занимались огородом, маленький ребенок остался один. Изучая ванную, девочка залезла на мусорное ведро и схватилась за рукомойник, который не был прикручен к стене. Раковина с тяжелой тумбой упала на нее сверху и придавила насмерть. Ребенка без признаков жизни нашла сестра, после чего бабушка с дедушкой повезли его в больницу своим ходом.

Напомним, в мае в Уфе 2-летнего ребенка насмерть придавило телевизором, когда он находился под присмотром няни.