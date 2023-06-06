В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ливня с градом и сильного ветра

В Башкирии объявили штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях: вечером 6 июня местами по республике пройдет сильный ливень и крупный град Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии объявили штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях: вечером 6 июня местами по республике пройдет сильный ливень и крупный град. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом со ссылкой Гидрометцентр сообщило местное МЧС.

По данным синоптиков, завтра, 7 июня, ночью по региону и днем местами прольют кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер будет северным, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха в темное время суток упадет до +8, +13°. Днем солнце прогреет воздух до +17, +22°.