В Башкирии от удара молнии загорелся 2-этажный дом

фото: Telegram // Фарит Гумеров

В селе Тирлянском Белорецкого района Башкирии сегодня, 6 июня, от удара молнии загорелся 2-этажный дом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– На место инцидента выезжали пожарные. Погибших и травмированных нет, – передал руководитель аварийного ведомства.

Он предупредил жителей, что сегодня местами по Башкирии ожидаются грозы, град и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Гумеров призвал соблюдать меры безопасности: избегать открытой местности и водоемов, а также не подходить близко к линиям электропередач и молниеотводам