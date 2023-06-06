На улице в Уфе неизвестные устроили стрельбу по прохожему

В Уфе на улице неизвестные устроили стрельбу по прохожему мужчине Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на улице неизвестные устроили стрельбу по прохожему мужчине. Из-за резиновых пуль пострадавший получил травмы спины и руки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Невского в Черниковке. Горожанин шел в гости к другу, когда в него прилетели две пули. Предположительно, в него стреляли из проезжавшего автомобиля. Точное местонахождение стрелков мужчине не смог вычислить – успел только отойти в сторону и добраться до приятеля. Вместе они пошли в больницу.

Случай «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии. Полиция приняла сообщение о произошедшем в воскресенье, 4 июня.

– Мужчина получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий для установления личности, совершившей противоправное деяние, – передали в правоохранительном ведомстве.

По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.