Газизов объяснил свой уход с поста гендиректора ФК «Уфа»

Фото: Рустем АХУНОВ

Шамиль Газизов объяснил свой уход с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа». Сегодня, 6 июня, состоялась пресс-конференция, на которой он подвел итоги прошедшего сезона, а также прокомментировал свою отставку.

Газизов заявил, что решение покинуть пост он принял довольно давно – еще несколько месяцев назад.

– Почему объявил об этом лишь по окончании сезона? Считаю, что капитан корабля должен уходить последним. Хотел это сделать красиво, верил, что мы выиграем последнюю игру и останемся в Первой лиге, – сказал экс-гендиректор ФК «Уфа».

Напомним, два дня назад «Уфа» вылетела из Первой лиги после поражения от «Кубани» в последнем матче сезона. Вчера стало известно, что генеральный директор Шамиль Газизов клуба уходит в отставку.

Шамиль Газизов занял должность генерального директора футбольного клуба «Уфа» в 2011 году. Его называли одним из творцов успехов башкирской команды как в финансовом, так и в игровом плане – в 2018 году молодой клуб попал в отборочные раунды Лиги Европы. Летом 2020 года Шамиля Газизова назначили гендиректором московского «Спартака», однако спустя время его уволили, после чего начались судебные тяжбы, связанные с взысканием долгов. Впоследствии функционер вернулся в родную команду.