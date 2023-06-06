В Башкирии осудят пьяного водителя, который пытался заживо сжечь инспектора ГИБДД

Фото: Прокуратура Башкирии

Перед Верховным Судом Башкирии предстанет мужчина, поджегший сотрудника ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в июле прошлого года в селе Юмагузино инспектор дорожной полиции остановил ВАЗ-2108, которым управлял 42-летний житель Кугарчинского района. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, он отказывался проходить медосвидетельствование, из-за чего было решено задержать автомобиль. В ответ злоумышленник рассвирепел, достал из багажника канистру с бензином, облил ей инспектора и поджег.

– Обвиняемый свои преступные действия, направленные на лишение жизни сотрудника полиции, не смог довести до конца ввиду активного сопротивления потерпевшего, самостоятельно потушившего огонь, – рассказала прокуратура.

В отношении жителя Кугарчинского района было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Свою вину мужчина не признал. Материалы будут направлены в Верховный Суд республики для рассмотрения по существу.