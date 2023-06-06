В Башкирии 26-летнего рабочего убило куском гранитного блока

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Учалы молодого рабочего убило куском гранитного блока. О трагедии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Несчастный случай произошел позавчера – 4 июня. 26-летний распиловщик камня, работая в ночную смену, перемещал на тележке камень в цехе предприятия. В какой-то момент на него рухнул отколовшийся кусок гранитного блока. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался на месте.

Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента, в ходе будут определены обстоятельства и причины произошедшего.