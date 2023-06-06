В 2023 году Уфа закупит за 382,5 млн рублей 15 новых троллейбусов

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В 2023 году власти Уфы приобретут 15 новых троллейбусов. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Транспорт приобретут в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Средства на покупку троллейбусов будут выделены из казны республики (371,025 миллионов рублей) и города (11,475 миллионов).

В настоящее время Управление транспорта и связи мэрии проводит закупочные процедуры. Прием заявок продлится до 23 июня. Согласно требованиям документации, троллейбусы должны быть выпущены в этом году с гарантией на 1,5 года. Транспорт должен иметь систему автономного хода, климатическую систему, отдельные места для инвалидов-колясочников и вмещать в себе до 100 пассажиров.

Поставка транспорта в депо № 1 на улице Адмирала Макарова ожидается после определения победителя и подписания договора.