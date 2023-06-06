Вице-мэр Уфы Дамир Галиуллин покинул пост

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Заместитель главы администрации Уфы по экономике, промышленности и предпринимательству Дамир Галиуллин покинул должность по собственному желанию. Об этом рассказал «КоммерсантЪ-Уфа».

Дамиру Галиуллину 37 лет. Он родился в Нефтекамске. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «финансы и кредит», а также прошел переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии по направлению «государственное и муниципальное управление».

С 2004 по 2014 год был предпринимателем. В 2018-м возглавил нефтекамский «Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей». С 2019 по 2020 год преподавал в Нефтекамском филиале Башкирского государственного университета. После этого стал вице-мэром Нефтекамска по вопросам развития предпринимательства (в это время городом руководил Ратмир Мавлиев). В 2021-ом был назначен замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

В 2022 году мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил Галиуллина своим заместителем. Он курировал вопросы привлечения инвестиций, развития потребительского рынка и туризма.