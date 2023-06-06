9 июня в Уфе из-за отправки бойцов полка «Башкортостан» в зону СВО перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 июня в Уфе из-за отправки бойцов батальона формируемого мотострелкового полка «Башкортостан» в зону специальной военной операции перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба мэрии столицы республики.

В связи с проведением торжественной церемонии будет временно закрыт участок улицы Пушкина между Цюрупы и Гоголя, а также часть Советской от Заки Валиди до Октябрьской Революции. Ограничительные меры будут действовать с 08:00 до 12:00. В этот период изменится схема движения общественного транспорта.

– Горожан просят учитывать перекрытия при планировании поездок, – заявила администрация города.