В Башкирии в надувном бассейне погибла годовалая девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 5 июня, в Баймакском районе Башкирии на территории сельского дома в надувном бассейне утонула годовалая девочка. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах рассказало информационно агентство «Башинформ».

Несчастье случилось в многодетной семье. Согласно предварительным данным, отец ребенка установил во дворе частного дома бассейн. Мужчина за мгновения до трагедии чинил машину во дворе. Дочь была рядом с ним, но в какой-то момент она исчезла из его поля зрения. Он отправился на поиски и обнаружил малышку в бассейне без признаков жизни.

На следующей неделе малышке могло исполниться два года. Как стало известно журналистам, 33-летний мужчина со своей 38-летней супругой воспитывают еще двух дочерей семи и восьми лет, а также двух сыновей – пятилетнего и новорожденного.

Сибайским межрайонным следственным отделом, как раскзаали «КП-Уфа» в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, по факту трагедии проводится процессуальная проверка.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщили в СК.