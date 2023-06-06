Хабиров рассказал, какие общественные пространства будут обновлены к 450-летию Уфы

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на своей личной странице в социальных сетях, какие общественные пространства будут обновлены к 450-летнему юбилею Уфы.

По словам руководителя региона, уже в этом году уфимцы смогут увидеть обновленные сад имени Аксакова, аллею перед отремонтированным Театром кукол, территорию вокруг малого озера в парке «Волна» в микрорайоне Затон, а также сквер имени Михалева возле Дворца спорта на улице Зорге.

В настоящее время завершается первый этап реконструкции парка культуры и отдыха Нефтехимиков. Окончательно работы будут завершены в следующем году.

Кроме того, в 2024-м планируется закончить благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и Теплому озеру в Инорсе, площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра». Также будет обновлена и улица Октябрьской Революции.

– Не забываем и о тротуарах и удобных знаках навигации, – отметил в своей публикации глава республики.