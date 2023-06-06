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НовостиОбщество6 июня 2023 5:05

Жена Радика Юльяшина рассказала об отношениях в их семье

Инзиля ответила на вопрос в соцсетях
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Супруга Радика Юльякшина Инзиля ответила на вопрос о ссорах в их семье.

Разлады и ссоры происходят в любых семьях, и звездные пары совсем не исключение. Даже наоборот, плотный график выступлений и толпы фанатов способны испортить любые отношения.

Накануне супруга Радика Юльякшина Инзиля ответила на вопрос о том, часто ли в их семье происходят ссоры. Ее спросили об этом в соцсетях.

– Ссоры бывают, просто нужно уметь садиться и разговаривать сразу. Есть проблема – обговорите. Не бывает идеальных отношений, – написала девушка.

Напомним, что пара сыграла пышную свадьбу в сентябре 2021 года. Среди приглашенных были многочисленные друзья супругов и даже высокопоставленные гости. Например, глава Башкирии Радий Хабиров.