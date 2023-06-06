В Башкирии простились с погибшим в СВО 35-летним мобилизованным Азаматом Кусяповым

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В Мелеузовском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Кусяповым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

Азамат Абдразакович родился 8 декабря 1987 года, он учился в школе №7. После окончания девяти классов, в 2003 году поступил в Профессиональный лицей №42. С 2009 по 2010 год служил в армии России. До и после службы в армии и после службы работал на предприятиях Мелеуза.

В сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации Кусяпова вновь призвали в ряды Вооруженных сил. После завершения боевого слаживания убыл в зону СВО.

– Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Азамата Абдразаковича, – написал в своей публикации глава администрации Мелеузовского района.