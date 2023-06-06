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НовостиПроисшествия6 июня 2023 3:51

В Башкирии накануне Нового года мужчина зарезал родного брата

Злоумышленник признал вину лишь частично
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии житель Миякинского района зарезал родного брата. О происшествии рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в ночь на 31 декабря прошлого года три брата устроили застолье. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора, и злоумышленник ударил родственника ножом в грудь. От ранения тот скончался на месте.

В отношении братоубийца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он лишь частично признал свою вину. Стерлибашевский межрайонный суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.