В Башкирии накануне Нового года мужчина зарезал родного брата

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Башкирии житель Миякинского района зарезал родного брата. О происшествии рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Было установлено, что в ночь на 31 декабря прошлого года три брата устроили застолье. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора, и злоумышленник ударил родственника ножом в грудь. От ранения тот скончался на месте.
В отношении братоубийца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он лишь частично признал свою вину. Стерлибашевский межрайонный суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.