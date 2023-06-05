Радий Хабиров в конце рабочего дня записал видео из своего кабинета

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в конце рабочего дня 5 июня записал видео из своего рабочего кабинета. Он опубликовал запись в своих соцсетях. В ней руководитель региона рассказал о том, что подписал указ о выделении грантов в размере 500 тыс. рублей лучшим садовым товариществам.

– Я на вечер оставил самое приятное – подписываю один указ, – сказал чиновник. – Я его с удовольствием подписываю. О чем он: учредить 10 ежегодных грантов главы республики по 500 тыс. рублей тем товариществам, которые проявляют определенную инициативу и реализуют общественные инфраструктурные объекты. Проще говоря, те садовые товарищества и кооперативы, которые активно помогают нам, у которых порядок, которые уплачивают все необходимые взносы, где порядок с землей, мы будем давать по 500 тыс. рублей, которые пойдут на обустройство территорий.

Он отметил, что власти Башкирии второй год подряд оказывают поддержку садовым товариществам в части обустройства дорог, проведения электричества, уборки мусора. В прошлом году республика выделила на эти цели 116 млн рублей, в этом – 250 млн.

По словам Хабирова, садоводы занимаются «большим трудом», и ему «очень дорого и важно», чтобы каждый из них могли на своих «приусадебных участках обеспечить себя какими-то соленьями, вареньями, как это было в нашей доброй молодости». Также он отметил, что приветствует садоводов, которые свои излишки продают – для них во всех городах были созданы торговые площадки. Руководитель региона призвал жителей не бросать свои сады и заниматься ими – «это и семью укрепляет, и это самое лучшее воспоминание детства.