На городском пруду в Башкирии 5 июня утонул мужчина

фото: vk.com // Азат Сахабиев

На пруду в башкирском городе Белебее сегодня, 5 июня, утонул мужчина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Азат Сахабиев. Он опубликовал фото с места происшествия.

– Причину [случившегося] установят специалисты, но и так ясно, что если бы купание было в пределах видимости спасателей, они бы успели среагировать, – отметил чиновник.

Сахабиев призвал жителей соблюдать правила поведения на водоемах, купаться только в положенных местах и в трезвом состоянии, а также следить за детьми.

По данным башкирского МЧС, за минувшие выходные – 3-4 июня – в водоемах республики при купании утонули восемь мужчин.