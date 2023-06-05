ГИБДД Башкирии за три дня выявила более 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения

Сотрудники ГИБДД Башкирии в ходе профилактических рейдов за три дня – со 2 по 4 июня – выявила более 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ГИБДД Башкирии в ходе профилактических рейдов за три дня – со 2 по 4 июня – выявила более 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 175 нетрезвых водителей из них 21 человек сел за руль в состоянии опьянения повторно. По их вине за три дня произошло семь ДТП. Практика показывает, что таковые влекут самые серьезные последствия, – рассказал главный гаишник республики.

Он отметил, что одним из ключевых условий для преодоления ситуации с пьяным вождением является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвым водителям и поддержка в противодействии им. Севастьянов попросил жителей не отсаваться равнодушным к этой проблеме и сообщать о фактах управления транспортом в пьяном состоянии по телефону горячей линии МВД Башкирии 8(347) 279-32-92. Также обращения принимаются в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot.