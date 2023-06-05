Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора ФК «Уфа»

Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа» Фото: Рустем АХУНОВ

Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа». Функционер взял на себя всю вину за результаты команды, которая вылетела из Первой лиги. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ФК. Там добавили, что в ближайшее время состоится собрание учредителей клуба.

Напомним, «Уфа» вылетела из Первой лиги после поражения от «Кубани» в последнем матче сезона. В прошлом году команда потеряла прописку в Российской премьер-лиге.

Напомним, Газизов занял должность гендиректора «Уфы» в 2011 году. Его называли одним из творцов успехов башкирской команды как в финансовом, так и в игровом плане – в 2018 году молодой клуб умудрился попасть в отборочные раунды Лиги Европы. Летом 2020 года Шамиля Газизова назначили гендиректором московского «Спартака», однако его пребывание там было недолгим: его уволили, после чего начались судебные тяжбы, связанные с взысканием долгов. Впоследствии функционер вернулся в родную команду.