В Башкирии парню, который зарезал 19-летнюю девушку и надругался над ее телом, дали 10 лет колонии

Фото: СК Башкирии

В башкирском городе Стерлитамак по обвинению в убийстве предстал перед судом 24-летний житель Салавата. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

Преступление случилось летом прошлого 2022 года. После расставания с девушкой у обвиняемого появилась неприязнь ко всем женщинам, и он захотел их убивать. Через социальные сети он предложил 19-летней знакомой выехать за город под предлогом сбора клевера. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакском районе рядом с деревней Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, обвиняемый набросился на студентку.

Злоумышленник нанес ножом смертельный удар девушке, надругался над ее телом и похитил телефон. Последующие несколько дней он с мобильного устройства потерпевшей переписывался с ее матерью и подругами, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город в Ишимбайский район. Три недели девушка числилась пропавшей без вести.

Судом назначил молодому человеку 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также был удовлетворен иск родных убитой девушки к подсудимому в части компенсации морального ущерба. Отец, мать и несовершеннолетний ребенок получат по одному миллиону рублей каждый.