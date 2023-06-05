Во дворе жилого дома в Уфе 15-летнюю девочку укусила бродячая собака

В Уфе бродячая собака укусила 15-летнюю девочку, которая гуляла во дворе жилого дома по улице Стадионной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе бродячая собака укусила 15-летнюю девочку, которая гуляла во дворе жилого дома по улице Стадионной, 3 в микрорайоне Шакша. Инцидент произошел вчера, 4 июня, около 16:00. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– После оказания помощи [пострадавшая] была отпущена домой. Обстоятельства произошедшего выясняются, – передали в аварийном ведомстве.

УГЗ призвало жителей не подходить к животным, если те агрессивно себя ведут, едят или спят. Также нельзя провоцировать собак: совершать резкие движения в их сторону, кидаться предметами, дергать за хвост или отбирать еду. При нападении псов необходимо защищать голову и шею, отбиваясь подручными средствами.