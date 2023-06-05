Инженер, HR-менеджер и логист из Башкирии прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

3 июня в ТРЦ «Планета – Уфа» состоялся региональный кастинг 14-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». В мероприятии участвовали представительницы самых разных профессий из 25-ти местных компаний – от секретарей до руководителей высшего звена. Но по итогам в полуфинале конкурса «Мисс Офис» Башкирию представят три девушки.

• Хакимова Гульнур, инженер ОГЭ, ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ»;

• Ахметова Резеда, HR-специалист, ООО «Планета»;

• Максимова Влада, специалист по ЖД логистике, ООО «ЭнергоВектор».

Генеральный информационный партнёр кастинга, «Комсомольская Правда – Уфа», провёл собственное голосование за участниц на своём портале. Так, по версии читателей «КП – Уфа» победительницей стала полуфиналистка конкурса «Мисс Офис – 2023» Влада Максимова.

В членах жюри конкурса присутствовали:

• Елена Лукманова, владелица модельного агентства «100лиц»;

• Дмитрий Щербацкий, владелец сети мультибрендовых магазинов Grandeboutique;

• Дмитрий Белов, директор модельной школы «Престиж» г. Казань;

• Заурад Юмакаев, генеральный директор ТРЦ «Планета»;

• Диана Гусарова, «Королева Башкортостана»;

• Николай Фомичев, Территориальный руководитель «Комус» РП Уфа;

• Инера Хазырова, финалистка «Мисс Офис – 2022»;

• Дарья Казанина – кастинг-менеджер конкурса «Мисс Офис».

Впереди всех полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 000 000. Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.