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НовостиОбщество5 июня 2023 10:00

В Башкирии лучшие СНТ получат по 500 тыс. рублей

В ходе конкурса будут отобраны 10 проектов садовых товариществ
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии лучшие садовые товарищества получат по 500 тысяч рублей. Об этом рассказал в ходе оперативного правительственного совещания министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

По словам чиновника, для стимулирования повышения благоустройства садовых товариществ, которые основаны на инициативах членов СНТ, был разработан грант на звание «Лучшее садовое товарищество». В ходе конкурса будут отобраны 10 проектов СНТ, которые получат полмиллиона рублей.

Полученные средства, по словам главы Минсельхоза, можно будет направить на установку спортивных или игровых зон, зон отдыха, общественных построек, на организацию систем видеонаблюдения, экстренного вызова охранных служб, средств пожаротушения и пр.