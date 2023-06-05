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Костяк добровольческого полка «Башкортостан» будет сформирован в конце июня. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Работу ведем. В наших планах к концу июня уже полностью сформировать костяк добровольческого полка. Они два-три месяца будут проходить боевое слаживание, мы должны им во всем оказать [поддержку], что, собственно, мы и делаем, и, соответственно, потом примут участие в специальной военной операции. Всем ребятам огромное спасибо и, конечно, прошу эту работу продолжать, – заявил руководитель региона.