Минлесхоз Башкирии прокомментировал ситуацию с нашествием непарного шелкопряда

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сегодня, 5 июня, министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой прокомментировал ситуацию с нашествием непарного шелкопряда.

–Если в прошлом году, по данным Центра защиты леса, у нас площадь заселения шелкопрядом достигала 650 тысяч гектаров, то в текущем мы добились уменьшения на 250 тысяч гектаров – у нас чуть больше 390 тысяч гектаров площадь заселения. К сожалению, на всей территории мы работы проводить не имеем право по санитарным правилам, потому что мы работаем с препаратами, которые влияют и на людей, и на остальных насекомых. Сегодня в утвержденном реестре есть два препарата: один – химический, другой – биологический. Мы используем в этом году только биологический метод борьбы, проводим обработку на территории 67 тысяч гектаров – это в массивах лесов Баймакского, Федоровского, Миякинского, Белебеевского, Бижбулякского районов, – заявил чиновник.

Минлесхоз Башкирии также ответил, стоит ли гражданам волноваться насчет пострадавших из-за шелкопряда деревьев.

–Людей волнует, что голые деревья стоят. Хочу сказать, что даже двукратное полное объедание листвы не говорит о том, что деревья гибнут. Жизненный цикл непарного шелкопряда говорит о том, что в течение 10-14 дней шелкопряд перестанет питаться и уже после этого на деревьях появится вторичная листва. Работу мы, конечно, проводим. Обратились в Москву, чтобы нам дали разъяснение по применению иных препаратов, которые возможно использовать как на территории населенных пунктов, так в прилегающих лесах. Как только получим эти данные, мы сразу в муниципалитеты их направим для того, чтобы принять меры по недопущению распространения в следующем году, – заверил министр.