В Башкирии 2 детей выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 5 июня, в башкирском городе Нефтекамск двое детей выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в частном доме на улице Высоковольтная в садовом товариществе «Венеция» в поселке Энергетик. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС России, а также сотрудники других экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать горение.

В результате пострадали две девочки 11 и 12 лет, их с предварительным диагнозом «переломы и ушибы ног» госпитализировали в Центральную республиканскую больницу города Нефтекамск. Предполагается, что они спрыгнули с мансардного этажа, чтобы спастись. Кроме того, с ожогами рук и ног госпитализировали 40-летнего мужчину.

Причина случившегося устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.