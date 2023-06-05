В Башкирии изо рта девятиклассника извлекли пулю

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В башкирском городе Октябрьский из неба девятиклассника извлекли пулю. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Как сообщает телеграм-канал Mash, подросток остался один дома и отыскал пистолет отца. Сначала он стрелял по бутылкам, а потом ранил себя. Мальчик смог остановить кровь, вернувшимся родителям он сказал, что упал на штырь. По факту происшествия полиция начала проверку.

Пресс-служба Минздрава республики сообщила, что медики с помощью операции удалили пулю. В настоящее время состояние подростка оценивается как удовлетворительное, стабильное.