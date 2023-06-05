В Башкирии после падения с 4 этажа выжила годовалая девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера днем, 4 июня, в Учалинском районе при падении с большой высоты выжил годовалый ребенок. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что девочка выпала из окна четвертого этажа. В результате происшествия ребенка с различными травмами доставили в больницу. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

По словам специалистов Госкомитета по ЧС, падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности.

– Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Не оставляйте своих детей без присмотра! – призывают спасатели.