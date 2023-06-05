В Башкирии случилась драка между участниками Сабантуя

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В Кушнарековском районе Башкирии случилась драка между участниками Сабантуя. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Инцидент произошел в селе Кушнаренково. По словам из одного очевидцев происшествия, потасовка началась после того, как в победившего в соревновании по борьбе мужчину бросил бутылку местный житель.

Напомним, недавно на сабантуе в селе Аскарово, что в Абзелиловском районе Башкирии, во время скачки едва не погиб участник. Очевидцы засняли происшествие на камеру мобильного и выложили ролик в соцсети.