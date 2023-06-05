В двух районах Уфы 5 и 6 июня отключат водоснабжение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Уфы и микрорайоне «Затон» 5 и 6 июня отключат водоснабжение. Об это рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Сегодня с 11:00 до 23:00 из-за замены запорной арматуры будет отключена холодная вода в административных зданиях под номерами 2б, 2д, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 на улице Летчиков, а также в доме №1б на Миловской.

Завтра холодное водоснабжение отключат в пяти жилых домах (№114, 116, 118, 120, 129), в лицее №107 и сервисном центре на улице Харьковская.