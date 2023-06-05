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НовостиОбщество5 июня 2023 4:40

Боец СВО из Башкирии Алексей Шахов спас из-под минометного обстрела командира

Военнослужащий находится в рядах батальона Доставалова
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/bashbat

Фото: vk.com/bashbat

Житель Башкирии Алексей Шахов в зоне специальной военной операции спас жизнь командира. Об этом рассказали авторы проекта «Время героев».

Мужчина служит радиотелефонистом в рядах добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова. Военнослужащий вместе с товарищами в ходе одного из боевых столкновений попал под минометный обстрел противника. Алексею Шахову удалось вынести из-под огня раненого и находившегося без сознания командира роты.

Напомним, несколько дней назад в Уфе на боевое слаживание проводили артбатарею и медроту полка «Башкортостан». Оба формирования носят имена героев Великой Отечественной войны.