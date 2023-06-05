Молодые бизнесмены из Башкирии могут получить до 500 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молодые бизнесмены из Башкирии могут получить от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одно из условий конкурса – успешное прохождение обучения по направлению «Молодежное предпринимательство». Также предпринимателю необходимо самому вложить не менее четверти от общей стоимости проекта. Выделенный грант можно будет направить на создание и развитие своего дел.

– Получателей определит конкурсная комиссия в зависимости от качества и жизнеспособности бизнес-плана. Документы можно подать в Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан до 21 июня включительно, – рассказала Назаров.