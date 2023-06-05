В Башкирии 4 июня утонули трое мужчин

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 4 июня, в водоемах Башкирии утонули трое мужчин. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

В Нефтекамске на Кармановском водохранилище во время плавания на надувном матрасе утонул 32-летний мужчина. Также погибли мужчины 28 и 35 лет в пруду Кайгалыш в селе Енгалышево Чишминского района и в реке Дема в селе Старояппарово Давлекановского района.

Были запланированы поиски водолазами, а также организованы оперативно-следственные мероприятия. Обстоятельства трагедий устанавливаются. Очевидцев всех трех происшествий утверждают, погибшие мужчины купались, будучи пьяными, и там, где установлены запрещающие знаки.