Пьяный водитель из Башкирии попытался уплыть от гаишников

В Башкирии пьяный водитель захотел уплыть от догонявших его инспекторов ГИБДД.

Странная история произошла в ноябре 2022 года в Кушнаренковском районе. Автоинспекторы попытались остановить ВАЗ-2107, но водитель в ответ на это попытался скрыться. Доехав до реки, автомобилист запрыгнул в ледяную воду и спрятался от гаишников. Дорожные полицейские попытались объехать водоем, а в этот момент нетрезвый гражданин вернулся в свой автомобиль и уехал с места.

Несмотря на все попытки скрыться, его в итоге задержали. Освидетельствование доказало, что мужчина был пьян. Гражданина оштрафовали и изъяли у него водительское удостоверение.

Примечательно, что позже водитель обратился в суд с просьбой изменить постановление мирового судьи. В Кушнаренковском суде его жалобу оставили без удовлетворения.